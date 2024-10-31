Amcaoğlu: 2 yılda asgari ücret yüzde 480 zamlandı…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkemizde verilen asgari ücretin AB ülkeleri arasında ilk ona girdiğini söyledi.

Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'ın sunduğu 'Haber ve Ötesi' programının konuğu olan Amcaoğlu, Ocak 2022 ile Eylül 2024 arasında asgari ücrette yüzde 480 bandında bir zam yapıldığını vurguladı.

Amcaoğlu “Demek ki her şey para ile olmuyor. İşin gelir tarafını düzenlerken gider tarafını da sistemin içerisindeki aksaklıkları düzenlemek lazım” dedi.

Olgun Amcaoğlu şöyle konuştu:

“O günkü şartlarda 514.71 dolar olan ve TL karşılığı 7 bin Türk Lirası olan asgari ücret bugün 40 bin 436 TL. Dolar karşılığı bin 184.41 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Bildiğim için söylüyorum ilk onun arasında AB ülkeleri içerisinde KKTC’de verilen asgari ücret miktarı. Güney Kıbrıs’ta 1000 Euro bizde 1030 Euro civarında. Demek ki her şey para ile olmuyor.

İşin gelir tarafını düzenlerken gider tarafını da sistemin içerisindeki aksaklıkları düzenlemek lazım. Bireysel anlamda insanların bu konudaki talepleri önce ülkemiz sonra kendimiz için istememiz gerekir.

Çevremizi temiz tutun derken o şahıs çevresini temiz tutmazsa, bunu yere yönetimlere yüklemek çok da doğru olmuyor.

Kuzeyle, Güney arasındaki bariz farklılıkları o sınırdan geçtikten sonra yaşıyoruz. Kendimize ‘Neden’ diye sorduğumuzda bunun cevabını samimiyetle vermemiz gerek.

Herkes kendi karnesini kendi yazması gerek. Gelir çok önemli…”