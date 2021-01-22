Amcaoğlu: 2021’de burslarda sorun yaşanmaması için adım atılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, mecliste ekonomi, sağlık, eğitim konuşulması gerekirken, dört kez meclis başkanlığı için oylama yapılarak boşuna zaman harcandığını söyledi. Meclis başkanı, yardımcısı ve katiplerinin seçimlerinin ülke insanının yaşamında ne kadar önemli olduğunu soran Amcaoğlu, bu organların seçimine o kadar zaman harcamanın yanlış olduğunu, önceliğin bütçeyi geçirmek olması gerektiğini vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Bütçe üzerinden siyaset yapılmamalı”

Salgın nedeniyle 2021 yılında devlet bütçesinde eğitime ve sağlığa önemli miktarda kaynak yaratıldığına işaret eden Amcaoğlu, “Bütçe konusunda sadece şikayet edip siyaset yapılmamalı. Belediyelerin ve okulların katkı paylarının az olduğunu biliyoruz ancak yaşanan sıkıntıların çözümlerini de söylesinler. Olanları eleştirmek yerine, eksikleri ve yapılması gerekenleri söylesinler” diye konuştu.

“Burslarla ilgili adım atıldı”

Burs ödemeleriyle ilgili kasım- aralık ayında bir gerilik olduğunu, buna da pademinin neden olduğu mali sıkıntıların sıkıntılardan yol açtığını ifade eden Amcaoğlu, bu gibi gecikmelerin olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

2021 yılında burs ödenmesi konusunda sıkıntı yaşanmaması için önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Amcaoğlu, yurtdışındaki öğrenciler ve başarılı öğrenciler konusunda hassas davranılması gerektiğini vurguladı.

“Meclis başkanlığı seçiminde zaman harcandı”

Meclis başkanının 4’ncü kez yapılan oylamada seçilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Amcaoğlu, “Mecliste ekonomi, sağlık, eğitim konuşulması beklenirken, meclis başkanı, yardımcısı ve katiplerinin seçimleriyle ilgili harcanan zaman yanlıştır. Bütçenin geçirilmesi gerekir. Mecliste yaşanan sorunlara çare bulacak yasa yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

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22/01/2021 20:35