Amcaoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “içinde bulunulan şartlara bakılmaksınız kutsal bir görevi ifa eden ve insanlığa ışık tutan” tüm öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bakan Amcaoğlu’nun mesajında, uluslararası öğretmen örgütlerinin, 5 Ekim 1966’da Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile birlikte, “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” aldığı ve öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olan bu karar ile öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önemin uluslararası düzeyde belgelenerek ortaya konulduğu ifade edildi.

UNESCO ve ILO’nun da, 1994 yılında 5 Ekim’i Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan ettiği hatırlatılan mesajda, Amcaoğlu’nun şu ifadelerine yer verildi:

“Öğretmenlerimiz, başımızın tacı, gençliğimizin, ülkemiz geleceğinin en önemli mimarlarıdır. Elbette bu özel tarihlerde özellikle onları hatırlamak ve saygılarımızı iletmek görevimizdir. Bu vesileyle, hiç bir şarta bakılmaksızın kutsal bir görevi ifa eden ve insanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlar, sağlık ve başarılarla dolu bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ederim.”

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05/10/2021 12:01