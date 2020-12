Amcaoğlu: 9 Eylül İlkokulu yarın sabahtan itibaren kapalı olacak

Sağlık Bakanlığı’nın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nun Covid-19 tedbirleri gereğince ve Sağlık Bakanlığı’nın kararı uyarınca bir süreliğine kapatıldığını açıkladı. Amcaoğlu yarın sabahtan itibaren okulda ders olmayacağını ifade etti. Bakan Amcaoğlu, yapılan testler neticesinde, 9 Eylül İlkokulu’nda görev yapan 3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edildiğinin kendilerine bildirildiğini belirtti. Amcaoğlu, bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yaptıklarını, dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı olabilmesi için söz konusu okulun Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda bir müddet kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Please visit https://brtk.net for more informationOKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>

https://brtk.netBRTK - Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu

Bu habere tepkiniz:



27/12/2020 22:03