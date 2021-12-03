Amcaoğlu adaylık başvurusunu yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2022 Erken Genel Seçimleri için Ulusal Birlik Partisi'ne milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Olgun Amcaoğlu’na, adaylık başvurusunu yaparken ailesi eşlik etti.

2018 yılında meclise ilk kez giren Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevini de yürütmüştü.

UBP’de şu ana kadar Hasan Yücelen, Halil Talaykurt, Mehmet Aktunç, Feyzi Hansel, Hüseyin Çavuş Kelle adaylık başvurularını yaptı.

UBP’de aday adaylığı için başvuru süresi bugün dolacak. 4 Aralık Cumartesi günü aday adaylarının sırası için kura çekimi yapılacak. 11 Aralık’ta ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi gerçekleşecek.

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03/12/2021 14:50