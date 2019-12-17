Amcaoğlu: Ahkam kesmek gelenek haline geldi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mecliste yaptığı konuşmada kişilerin kürsüye çıkarak, ahkam kesmesinin bir gelenek haline geldiğini dile getirerek, mahkemelerle ilgili konuşacağını söyledi.

Tek tek hangi konularda neler yaptıklarını sayamayacağını ancak istihdamlarla ilgili atılan adımları sıralayarak, muhalefet yapmak için doğru olmayan ithamlarda bulunulduğunu ifade eden Amcaoğlu, Adli Yıl’ın açılışında tören yapılmamasının sıkıntılı dönemlerde çok güzel bir mesaj olarak değerlendirdiğini belirtti.

Noter değil tasdik memurluğu olduğunu ifade ederek, sayısal bilgi veren Amcaoğlu, tasdik memurlarıyla ilgili yasa tasarısıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve 2020 yılında tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, komite çalışmalarına herkesin katılması ve katılımın en yüksek seviyede olması çağrısında bulundu.

Mahkemeler Bütçesi kabul edildi.

17/12/2019 17:13