Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatları keyfimize göre belirlemiyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de akaryakıt fiyatlarının dünyaya göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, fiyatların keyfi olarak belirlenmediğini, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de uluslararası piyasalara göre şekillendiğini vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı ülkelerdeki akaryakıt fiyatları ile ilgili tablo da paylaşıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de akaryakıt fiyatlarının dünyaya göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaları yanıtladı.

KKTC’deki akaryakıt fiyatlarını diğer ülkelerle ile kıyaslayan Bakan Amcaoğlu, KKTC’de 95 oktan benzinin litre fiyatının 19.42 TL, 98 oktanın 19.73, Euro Diesel’in (mazot) ise litresinin 25.70 TL olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ise 95 oktan benzinin litresinin 28.89 TL, Euro Diesel’in ise 33.25 TL’ye satıldığını ifade etti.

Amcaoğlu, “Mazot fiyatlarının KKTC’den daha ucuz olduğu ülkeler elbette bulunmaktadır. Anavatan Türkiye’de 95 oktan benzinin litre fiyatı 20.13 TL’dir, Euro Diesel’in fiyatı ise 26.90 TL… İngiltere’de 95 oktanın şu andaki kura göre litre fiyatı 36.46 TL, Euro Diesel’in 38.97 TL’dir. Almanya’da 95 oktan benzinin litre fiyatı 35.63 TL ve Euro Diesel’in litre fiyatı ise 38.74 TL’dir. Elbette vatandaşın gelir seviyesi veya asgari ücret üzerinden de fiyatlar kıyaslanabilir. Ancak yine de KKTC’de özellikle mazot fiyatının dünyanın çok üzerinde olduğu iddiası doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bazı ülkelerdeki 95 oktan benzin, mazot ve GPL ücretlerinin yer aldığı tabloyu da paylaştı. Tabloya göre, Avusturya’da 95 oktan benzin 31.97, mazot 33.92; Beyaz Rusya’da 95 oktan benzin ve mazot 17.71; Bulgaristan’da 95 oktan benzin 28.33, mazot 30.28; Almanya’da 95 oktan benzin 32.33, mazot 37.72; Yunanistan’da 95 oktan benzin 37.30, mazot 35.28; İtalya’da 95 oktan benzin 31.84, mazot 33.21; Malta’da 95 oktan benzin 24.37, mazot 22; Rusya’da 95 oktan benzin 15.22, mazot 15.84; Ukrayna’da 95 oktan benzin 24.49, mazot 26.24 TL olarak satılıyor.

Bu habere tepkiniz:



01/09/2022 14:59