Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor

KKTC’de akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli kararname hazırlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli çalışmayı yaptıklarını ve kararnamenin hazırlandığını belirtti. Bakan Amcaoğlu, 95 oktanda 1.1 TL, 98 oktanda 1.1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1.1 TL’lik indirim yapılacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı kısa açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak vatandaşın cebini rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ” dedi.

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02/08/2022 12:40