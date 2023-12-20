Amcaoğlu: Akaryakıt ihtiyacı 42 milyon litreye yükseldi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Olgun Amcaoğlu bütçe görüşmeleri sırasında eleştiri ve soruları yanıtladığı konuşmasında, aldıkları bayrağı daha da yukarı taşımak gayesi içerisinde olduklarını kaydederek, hiçbir zaman proje bakanlığı olmayan Ekonomi ve Enerji Bakanlığının az finansmanla çok iş yapabileceğini belirtti.

Dünyada ve bölgede yaşanan birçok gelişmenin ülkedeki ekonomiyi büyük ölçüde etkilediğini hatırlatan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatları başta olmak üzere halkın bu ekonomik sıkıntılardan etkilenmemesi için almış oldukları tedbirleri sıraladı.

Amcaoğlu, Türk lirası dezavantajının bir avantaja dönüştürüldüğünü kaydederek, sınır kapılardaki geçişlere ve Güney Kıbrıs'tan gelen kişilerce yapılan alışverişlerin de ekonomiye katkısına dikkat çekti.

Göreve geldikleri mayıs ayından bu yana akaryakıt fiyatlarının, dolar kurundaki artış oranı kadar artmadığına işaret eden Amcaoğlu, bunun bakanlığın halkın fakirleşmemesi ve ülkede üretimin sürdürülebilirliği için yapmış oldukları çalışmalardan kaynaklandığını söyledi.

Olgun Amcaoğlu, mayıs ayında 27 milyon litre olan akaryakıt ihtiyacının bugün 42 milyon litreye yükseldiğine işaret ederek, pandemi döneminde kaybedilen işgücünün tekrardan yükselmesinin de büyüyen hacmi gösterdiğini ifade etti.

Amcaoğlu, “İlk kez bakanlık, Fiyat İstikrar Fonu'nu kullanarak, akaryakıtı fonladığını ve fiyatları aşağıda tutarak, halkın ve maliyenin cebinden çıkan parayı en alt seviyede tutmaya çalıştı. Bunu kimse inkar edemez” dedi.

Yapılan çalışmalarla tüp gazı fiyatının nasıl düşürüldüğünü de anlatan Amcaoğlu, Hal Yasası’na ilişkin çalışmaların Tarım Bakanlığı ile yürütüldüğünü ve kısa sürede ihale aşamasına gelineceğini söyledi.

Amcaoğlu, AB yasaları çerçevesinde 4 projenin yürütüldüğünü, ürün güvenliğine yönelik laboratuvarların da yapılmakta olduğunu açıkladı.

Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde bir yıl içeresinde yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Amcaoğlu, akaryakıt alanında otomasyon sisteminin uygulanmaya başlamasıyla akaryakıtla ilişkin tüm güncellemelerin görülebileceğini ve denetimin çok kolaylaştığını söyledi. Amcaoğlu, buna ilişkin gelişmelerin devam edeceğini belirterek, “Gözetleyebileceğiz. Böylece devletin ve vatandaşın hakkını koruyacağız” dedi.

Serbest bölgeye ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Amcaoğlu, artık insanların dolandırılamayacağını söyledi.