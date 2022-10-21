Amcaoğlu: Akaryakıta indirim gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor.

Yeni düzenlemeye göre, litresi 21.35 TL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 20.87’ye, 21.66 TL olan 98 oktan kurşunsuz benzin 21.18’e, 26.94 TL olan Euro Dizel 26.10’a, 25.85 TL olan gazyağı ise 25.10’dan satılacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, indirimli fiyatların bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun BRT’ye yaptığı açıklamaya göre, 95-98 oktan kurşunsuz benzinde 48 kuruş, Euro dizelde 84 kuruş ve gazyağında ise 75 kuruşluk indirim yapılacak.

Amcaoğlu, indirimli fiyatların bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

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21/10/2022 17:41