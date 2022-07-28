Amcaoğlu: Akaryakıta zam yapılmasına yönelik kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdik

ads ads ads ads
28/07/2022

ads
Amcaoğlu: Akaryakıta zam yapılmasına yönelik kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdik

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıta zam yapılmasına yönelik kararnameyi hazırlayarak Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam yapılmasını öngören kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini ve Maliye Bakanlığı’nın da önerge hazırlayarak Bakanlar Kurulu’na sevk edeceğini belirtti. Amcaoğlu, Başbakanın da uygun bulması halinde fiyat ayarlamasının yapılacağını anlattı.

Hazırlanan kararnamede akaryakıt fiyatlarında 1 TL civarında artışın olduğunu aktaran Amcaoğlu, “Bugün 1 TL civarında zam yapılmazsa, Pazartesi 2 TL yapmak zorunda kalacağız. Bunu engellemeye çalışıyoruz” dedi ve bir taraftan Brent petrol fiyatlarında yüzde 8 civarında bir artış yaşanırken diğer taraftan Dolar’ın da arttığına dikkati çekti.

28/07/2022 17:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Amcaoğlu: Akaryakıta zam yapılmasına yönelik kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdik
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.