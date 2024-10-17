Amcaoğlu: Alan düzenlemeleri hızla devam ediyor

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “Aylardır süren hazırlıklarımızla adanın en büyük festivallerinden birini gerçekleştirmek üzere son aşamadayız” dedi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Gönyeli Gençlik Festivali için alan düzenlemelerinin devam ettiğini bildirdi.

Amcaoğlu, “Aylardır süren hazırlıklarımızla adanın en büyük festivallerinden birini gerçekleştirmek üzere son aşamadayız. Alan düzenlemeleri hızla devam ediyor ve Gönyeli Gençlik Festivalimiz başlıyor” dedi.

Hüseyin Amcaoğlu, “Adanın kalbi, Gönyeli Çemberi’nde, yarın ve cumartesi akşamı sizleri eğlence dolu bir programla buluşturacağız. Müzik, lezzet durakları, alışveriş stantları, dans gösterileri ve DJ performansları ile unutulmaz anlar sizleri bekliyor! Hepinizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz!” ifadelerini kullandı.