Amcaoğlu: Altın kumsal, turizm tesisleri ve balık havuzları için tedbirlerimizi aldık

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katılarak petrol sızıntısıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Amcaoğlu Cuma gününe kadar akıntının lehimize olduğunu söyleyerek bugün İHA’lardan alınacak son görüntüler ile değerlendirme yapılacağını söyledi.

Amcaoğlu, bölgedeki balık havuzlarının, turizm tesislerinin ve altın kumsalın sızıntının etkisinden korumak için gerekli tedbirlerin alındığını da vurguladı.

Amcaoğlu, 3 bin metreye yakın bariyerin hazır olduğunu ve bunların en stratejik noktalara yerleştirilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, Türkiye’den iki geminin Cuma günü adamıza geleceğini belirterek sızıntının gemilerle deniz yüzeyinden toplanacağını açıkladı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Geçen akşamdan itibaren başbakanlık bünyesinde kriz masası oluşturduk. Gece saat 10da toplandık öncelikle elimizdeki imkânların tespitini yaptık. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait bariyerlerin gece Dipkarpaz’a naklini sağlamak için harekete geçtik.

Sabah itibariyle Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma römorkörleri Dipkarpaz’da konuşlandırıldı

K-Pet ve AKSA’ya ait bariyerlerin tespiti yapıldı.

Gece yarısı tüm kurum ve kuruluşlar ellerindeki bariyerlerin Dipkarpaz’a sevkini sağlandı.

Deniz araçları sahil güvenlik ekipleri tarafından sağlandı.

16 personel 4 noktada sürekli gözlem yapıyor.

Dün Türkiye’den 5 kişilik bir heyet ülkemize geldi. 2 römorkör 900 metre bariyerlerle destek sağlandı.

Erol Adalıere’e ait tekne ve Shipyard Famagusta’ya ait teknik ekipmanları da hazırdır

Karpaz burnundan doğu istikametine 18 km boyunca tespit edilen küçük parça sızıntılar temizlendi.

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01/09/2021 09:17