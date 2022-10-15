Amcaoğlu, Amasra’daki maden faciası ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Amasra’daki maden faciası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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15/10/2022

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Amcaoğlu, Amasra’daki maden faciası ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Amasra’daki maden faciası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında 40 kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Amcaoğlu, “Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk Milleti’nin başı sağ olsun” dedi.

15/10/2022 14:53
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