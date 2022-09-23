Amcaoğlu: Ankara temaslarımın esas amacı KKTC’de bir enerji krizi yaşanmasını önlemek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen Amcaoğlu temasları ile ilgili BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Amcaoğlu, Fuat Oktay ile görüşmesinde tüm dünyanın yanı sıra KKTC’de de yaşanan enerji-arz güvenliğindeki sıkıntılar, enerjinin sürekliliği ve ekonomik olması için gerekli yatırımlar konularının ele alındığını söyledi.

İktisadi ekonomik işbirliği protokolü paralelinde planlamalardan da bahsedildiğini belirten Amcaoğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın kendilerine desteklerini yinelediğini söyledi.

Ankara temaslarının esas amacının KKTC’de bir enerji krizi yaşanmasını önlemek olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, 21 ekim’de yapılacak enerji zirvesinde ele alınacak konuların Türkiye Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüklerini belirtti.

Amcaoğlu “önümüzdeki Şubat veya Mart aylarında yapılacak olan Uluslararası enerji konferansındaki rolümüzü TC yetkilileri ile birlikte belirlerken neler yapılacağını tekrardan yüz yüze konuşmaktı. Şükürler olsun her zamanki gibi iyi niyetle bizlere bu konuda atılması gereken adımları, verecekleri destekleri beyan ettiler” diye konuştu.

Ekonomik işbirliği protokolü nezdinde Ekonomi Bakanlığı olarak üstlerine düşenleri yaptıklarını anlatan Amcaoğlu, Ankara ziyareti sırasında ASEL-SAN’ı da ziyaret ettiklerini söyledi.

“Elimiz dolu dolu KKTC’ye döneceğiz” diyen Bakan Amcaoğlu, önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk elektrik Kurumu ile ilgili adımlar atılacağını söyledi.

Amcaoğlu iyi niyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti, enerji krizini aşma noktasında herkesi fikir paylaşımında bulunmaya davet etti.

Amcaoğlu kısa bir süre sonra hem elektrik arz güvenliği hem de dünya ile enterkonnekte olmak için adımlar atılacağını belirtti.

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23/09/2022 16:49