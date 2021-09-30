Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’daki temaslarını tamamladı.

Bakan Amcaoğlu temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüştü.

Temaslarını BRT’ye değerlendiren Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 2021 – 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki eğitimin ne şekilde başlayıp devam edeceği konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Amcaoğlu, Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr Erol Özvar ile de yükseköğretimde 1 Ekim’de yüzyüze eğitime başlanabilmesi için neler yapılması gerektiğinin detaylarını ele aldıklarını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, “Bundan sonraki beklentilerimizi, ülkemizdeki yüksek öğretimin nicelik ve niteliğini daha yükseklere nasıl çekilebileceğini tartışma fırsatı bulduk, kararlar ürettik. Yükseköğretimin tekrardan ayağa kalkmasını ve ülkeye katma değer yaratarak ekonomisini sırtlamasını hedeflediğimizi hep birlikte paylaştık ” dedi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le, 2021-2022 eğitim döneminde yaşanması muhtemel sıkıntıları, bundan sonra yapılması gerekenleri ve ihtiyaçları masaya yatırarak istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bakan Amcaoğlu, hala eksik olan bin 500 tabletin de Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la da ülkenin kültür-sanatını sadece Türkiye’de değil, başta İngiltere olmak üzere yurtdışında götülebilmesi için gerekli adımların atılması noktasında karar aldıklarını; Devlet Tiyatrolarının yeniden hayat bulması için ihtiyaçların neler olduğunu da konuştuklarını kaydetti.

Amcaoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’le de yurtdışına giden çocukların burs taleplerini ve yaşanan aksaklıkları tekrardan konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

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30/09/2021 08:42