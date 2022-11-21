Amcaoğlu, Antalya’daki Enerji Zirvesi’nde konuştu: Mavi Vatan projesine sahip çıkacağız

Antalya’da düzenlenen 12’nci Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mavi Vatan projesine sahip çıkacaklarını kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Almanya eski başbakanlarından Gerhard Schröder’in de katıldığı zirvede konuşma yaparak, Türkiye’nin desteğiyle Mavi Vatan projesine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, kendi bölgelerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve hukukuna binaen münhasır ekonomik haklara birlikte sahip çıkılacağını da söyleyerek, Doğu Akdeniz’de adaletsizliğe izin vermeyeceklerini kaydetti. Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin ihtiyacı olan temiz ve sürdürülebilir enerjiye ulaşması için yeniden yapılanmalara ve bunların gerçekleştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

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21/11/2022 17:09