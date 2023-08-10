Amcaoğlu, ATİB heyetini kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de resmi temaslar yapan Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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10/08/2023

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Amcaoğlu, ATİB heyetini kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de resmi temaslar yapan Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, kabuldeki konuşmasında, Azerbaycan’ın, Kıbrıs türk halkı için çok önemli bir devlet olduğunu söyledi.

 

Amcaoğlu, enerji ve ekonomiyle bağlantılı alanlarda yapılabilecek karşılıklı yatırımları ele aldıklarını belirtti.

ATİB Başkanı Cemal Yangın da, KKTC’ye büyük önem verdiklerini, iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla görüşmeler yapmak için KKTC’ye geldiklerini söyledi.

 

10/08/2023 13:23
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TAGS: olgun amcaoğlu, kktc, azerbaycan, kıbrıs, heyet
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