Amcaoğlu: Avrupa Komisyonu’nun kararı hiç de sürpriz olmadı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ve Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul etmelerinin Kıbrıs Türk halkını "çok ciddi bir sevince boğduğunu" söyledi.

Amcaoğlu, Bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Bu önemli adımın heyecanını yaşarken, Avrupa Komisyonu’nun konuyla ilgili almış olduğu son derece olumsuz karar hiç de sürpriz olmamıştır” ifadesini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu açıklamasında şunlara da yer verdi:

“Avrupa Komisyonu’nun tavrı hem düşmanlıktır hem de Kıbrıs Türk halkının iradesine saygısızlıktır... Kıbrıs Türk toplumunu özellikle Annan Planı’na evet denilen dönemde adeta kimsesiz bırakan ve güvenilmezliğini zaten kanıtlamış olan Avrupa Komisyonu’nun kınama kararı, tarafımızca geçersizdir... Anavatana güvenimizi bir kez daha yinelerken, yolumuzdan dönmeyeceğimizi de içtenlikle belirtmek isteriz.”

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13/11/2022 15:41