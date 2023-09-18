Amcaoğlu: Aylık benzin giderimiz 35 milyon litreyi geçti

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 7 ayda KKTC’nin aylık benzin giderleriniz 25 milyon litreden 35 milyon litreye yükseldiğini açıkladı. Amcaoğlu, bunun en büyük nedenin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye akaryakıt almaya gelen Rumların olduğunu söyledi.

BRT’de yayınlanan “Manşet+” programında konuşan Amcaoğlu Akaryakıttan 85 milyon TL’lik bir sinerji yarattıklarının altını çizerken “Yani güneyde kendi arabasının deposunu 100 Euro’ya doldurabilen bir Rum vatandaş kuzeyde bunu 50 Euro’ya yapıyor” dedi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının KKTC’den daha yüksek olmasının, özellikle Lefkoşa ve Gazimağusa yakınındaki bölgelerde ikamet eden Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımlarına sebep olduğu, bu durumun Güney Kıbrıs’ın milyonlarca Euro kaybetmesine neden oluyor.

Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzinin litresi 44.23 TL iken KKTC’de 32,21 TL, 98 oktan benzin Güney Kıbrıs’ta 44.34 TL iken kuzeyde 32.77 TL.

Amcaoğlu: Akaryakıttan 85 milyon TL’lik bir sinerji yarattık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun konuşması şöyle: Pandemi dönemiyle ekonomik sıkıntılar çekmemiz ile birlikte hangi çareleri üretebileceğimiz bilinmiyordu. Güney Kıbrıs’taki ekonomik anlandaki sinerjiyi adamıza çekecek kapalı ülke ekonomisinin yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelebilecek neler yapabileceğimiz tartışıldı.

1 milyonluk Rum popülasyonunu ekonomik olarak cazibesini kuzeye çektik.

7 ayda kara kapılarından geçiş yaklaşık 4 milyon. Bunun 1.7 milyonu Rum aracı diye geliyor istatistikler. Yani güneyde kendi arabasının deposunu 100 Euro’ya doldurabilen bir Rum vatandaş kuzeyde bunu 50 Euro’ya yapabiliyor. Ben göreve başladığımda aylık akaryakıt ihtiyacı 25 milyon litreydi şuan 35 milyon litreyi geçti. Sadece akaryakıttan 85 milyon TL’lik bir sinerji yarattık.