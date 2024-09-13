Amcaoğlu: Bakım-onarımın yanında ciddi yatırımlar da yaptık!

2024-2025 Eğitim ve öğretim sezonunu başlamasına çok kısa bir süre kalmışken Gönyeli Alayköy Belediyesi kent sınırları içerisindeki okul bakım-onarım ve yatırım çalışmalarını tamamladı.

Toplamda 5 okul için ciddi bir bütçe yaratarak ciddi yatırımlar yapan Gönyeli Alayköy Belediyesi, çocuklar ve öğretmenlerin daha refah ve rahat şartlarda eğitim öğretim hayatlarını sürdürmesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediye olarak okul sezonu öncesinde çocukların ve öğretmenlerin iyi şartlarda eğitim öğretim yapabilmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti. Amcaoğlu, bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra okullardaki eksiklikleri tespit ederek bu eksiklikleri belediye olarak tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Amcaoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin daha iyi şartlarda okul sezonuna başlamaları için belediye olarak sorumluluklarını bildiklerini ve bu yönde çalışma yaptıklarını belirterek yeni okul sezonuna başlayacak çocuk ve öğretmenlere başarılar diledi.

Ciddi yatırımlar yapıldı

Gönyeli Alayköy Belediyesi geçen yılın tamamlanmasının ardından başladığı ve 3 aya yaydığı çalışmalarla okulların çehresinin güzelleşmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdi.

Özellikle ciddi yatırımların yapıldığı çalışmalarda okulların hem iç donanımları hem de genel bakımları yapıldı.

5 okul için çalışmalar tamamlandı

Gönyeli Alayköy Belediyesi yeni eğitim sezonu öncesi bölge okullarında Alayköy İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Vedat Meral Ertüngü Lisesi’nde çalışmalarını tamamlandı.

İşte 16 Eylül’de açılacak olan yeni okul sezonunda Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin okullar için gerçekleştirdiği bakım onarım ve yatırımlar:

Alayköy İlkokulu’na yapılanlar:

• Temizlik ve budama işleri

• Okul mutfağı için ocak, fırın ve bulaşık makinesi alındı

• Okul mutfağının ve ihtiyaç duyulan sınıfların boyama işleri

• Su deposu temizlendi

Gönyeli İlkokulu’na yapılanlar:

• Oyun grubu yenilendi

• Sınıflarda eksik olan 7 klima alındı

• Temizlik işleri yapıldı

• Ağaç ekimi bitkilendirme çalışması yapıldı

• Okulun ön ve arka girişi ile Otobüs park alanı parke yapıldı ve emniyetli giriş çıkış düzenlemesi yapıldı

• Tüm okulun izolasyonu ve boyama çalışması yapıldı

• Su deposu temizlendi

Dr. Suat Günsel İlkokulu Lefkoşa’ya yapılanlar:

• Güvenlik amaçlı telleme çalışması

• Boyama işleri

• Okul temizliği

• Okulun tüm elektrik işleri ve aydınlatılması yapıldı

• Su deposu temizlendi

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na yapılanlar:

• Okul temizliği

• Su tesisatı bakım onarımı

• Ambar yapımına başlandı

• Boyama işlemi

• Su deposu temizlendi

Vedat Meral Ertüngü Lisesi’ne:

• Temizlik çalışması

• Futbol kaleleri yapımı ve montajı

• Zeytin ağacı ekimi ve damla sulama yapımı

• Su deposu temizlendi