Amcaoğlu: Batı sessiz, BM işlevsiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazze ve tüm Filistin topraklarında İsrail’in gerçekleştirdiği vahşetle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Önce Gazze’de, şimdi Batı Şeria’yı da içine alan daha geniş bir coğrafyada Filistin halkının yaşadığı zulüm, insanlık onuru taşıyan herkesi derinden yaralamaktadır.

Ne acıdır ki, "İsrail'in kendini savunma hakkı"ndan bahsedenler, Gazze’de masum çocukların, kadınların "yaşama hakkı"ndan bahsetmemektedir.

Kıbrıs Türkü, bugün Filistinli kardeşlerinin yaşadığı acının benzerini, bu boyutta yaşamamışsa, bunun sebebi, Anavatan Türkiye’nin varlığıdır.

Şu anda Gazze’de ve bölgede yaşananları izlediğimiz zaman aklımıza ilk gelen, Anavatan Türkiye’nin varlığı ve garantisinin bizim için asla vazgeçilmez olduğudur.

Gazzeli çocukların, tüm dünyanın gözü önünde katledilmesine, neredeyse Batılı devletlerin tamamı sessiz; Birleşmiş Milletler ise işlevsiz kalmaktadır.

İsrail’in kendini savunma hakkından söz edenleri endişeli bir şekilde izlemekteyiz. Şu asla göz ardı edilmemelidir; herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun katledilmesi anlamına gelemez. Bir halkı hedef almak insanlık suçudur.

Gazze'ye kara harekatının başladığını da acıyla izliyoruz. Binlerce masum çocuk, kadın, yaşlı, engelli insanın her an ölümle burun buruna geldiğine tanık olmaktayız. Gazetelerde 1.5 milyondan fazla Gazzeli insanın göçe zorlandığını okuyoruz.

Ortada çok büyük bir facia ve insanlık utancı bulunmaktadır.

İnsan sevgisi ve hukuka bağlılığı olan herkesin, bu korkunç katliama sessiz kalması beklenmemelidir.

Kimse, masum kadın ve çocukları, kendi kirli çıkarlarının kurbanı yapamaz.

Filistin halkına dönük insanlık dışı saldırılar sona ermelidir.

Bölgeye uçak gemileri, savaş gemileri, İsrail’e kargo uçakları göndermek ve her gün İsrail’i destekleyen açıklamalar yapmak, barış için çaba harcamak değildir.

Kıbrıs Adası üzerindeki Egemen İngiliz Askeri Üsleri’nin, Filistin’e saldırılar ya da İsrail’e askeri destek maksadıyla kullanılmasını da kabul etmiyoruz.

Bu utanç, sadece İngiliz Devleti’nin değil, hiç müdahale etmeyen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de utancıdır.”