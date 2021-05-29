Amcaoğlu: Bayar, verdiği destek ile ülkesine ve gençlere sahip çıkıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Amerika’da görev yapan Dr. Ahmet Bayar ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Dr. Ahmet Bayar’a ülke gençliğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bakan Amcaoğlu, “Bayar, her yıl gerek bölge okullarına gerekse bölgede faaliyet gösteren spor kulüpleri ve derneklerine önemli destekler veriyor ve ülke gençliğine sahip çıkıyor” dedi.

Bayar’ın verdiği destekler ile bölgede bulunan okulların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Amcaoğlu, eğitime, ülke gençliğine yapılacak olan her türlü desteğin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk toplumunun Bayar gibi birçok önemli değere sahip olduğunun da altını çizen Amcaoğlu, “böylesi değerlerin” ülkesine sahip çıkmasının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, desteklerinden dolayı Dr. Ahmet Bayar’a teşekkürlerini iletti.

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29/05/2021 14:21