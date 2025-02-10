Amcaoğlu: Belediyeler, Karayolları ve Kıb-Tek iş birliği yapmalı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu BRT’deki 18. Saat programına katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, telefon bağlantısıyla katıldıkları programda açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaşanan kazalar sonrası yol aydınlatmalarının sorumluluğu konusunda tartışmaların büyüdüğüne dikkat çekti.

Yetki karmaşasının devam ettiğini belirten Arıklı, "Kimse sorumluluğu üstüne almak istemiyor, ama biz bu işin çözümü için adım atacağız. KIB-TEK, Karayolları ve belediyeler bir araya gelip sorunu çözmeliyiz" dedi.

Arıklı, Gönyeli’deki aydınlatma sorununu teknik bir mesele olarak tanımlarken, "Bu bölgede ciddi bir arıza var ve biz bunu tespit edemiyoruz. Elektrik altyapısını bilen ve bu konuda yetkili olan kurum KIB-TEK’tir. Ancak KIB-TEK, arızaların tespit edilmesi için Karayolları ve belediyelerle koordinasyon içinde çalışmalı," ifadelerini kullandı.

Yetki karmaşasının çözülmesi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Arıklı, "Şu anda yetki dağılımı muğlak. Belediyelere aktarılması gereken ödenekler düzenlenmeli. Meclis’te bu konuyla ilgili çalışma başlattık," dedi.

Ayrıca, kazaların sadece aydınlatma eksikliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Arıklı, "Bu bölgede üst geçit ve bariyer eksikliği de var. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Yarın ilk iş olarak tüm taraflarla bir toplantı yapacağız ve kazaların olduğu noktalardaki eksiklikleri gidermeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN AMCAOĞLU: BELEDİYELER, KARAYOLLARI VE KIB-TEK İŞ BİRLİĞİ YAPMALI

Stüdyoda bulunan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediyelerin ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Ancak elektrik altyapısı konusunda mutlaka KIB-TEK’in teknik desteğine ihtiyaç duyulur. Belediyeler olarak tek başımıza müdahale edemeyiz. Çünkü bu işin şakası yok. Bir can kaybı yaşanırsa, biz sorumlu oluruz" dedi.

Amcaoğlu, karayollarının aydınlatma konusunda daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Karayolları, KIB-TEK ve belediyelerin koordinasyon içinde çalışması şart. Girne-Lefkoşa yolu örneğinde olduğu gibi iş birliği içinde hareket etmeliyiz. Daha önce karayolları ve KIB-TEK ile ortak çalışmalar yaptık ve bu yöntemle birçok noktadaki aydınlatma sorununu çözdük" dedi.

Başkan Amcaoğlu, Gönyeli’de kazaların sadece aydınlatma eksikliği nedeniyle değil, yaya geçiş noktalarındaki eksiklikler nedeniyle de yaşandığını belirtti. "Bariyerler mi yapılacak, üst geçit mi olacak, trafik ışıkları mı konulacak, bunları masaya yatırmalıyız. Aydınlatma önemli ama yol güvenliği de en az onun kadar kritik" diye konuştu.

KIB-TEK GENEL MÜDÜRÜ AYDIN: ELEKTRİK ALTYAPISI İÇİN YATIRIMLAR YAPIYORUZ

Programa telefonla bağlanan KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, elektrik altyapısındaki eksiklikleri gidermek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. "Son iki yılda şehir içi aydınlatmalara 15 bin ampul ekledik. Bunun yanında 10 binden fazla yeni LED aydınlatma armatürü de sisteme dahil edildi" dedi.

Aydın, belediyeler ve karayolları ile iş birliği içinde olduklarını belirterek "Biz belediyelerden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Ancak karayolları da bu sürecin içinde olmalı. Çünkü ana yollar karayollarının sorumluluğunda. Yasal düzenleme ile bu yetki sorununun çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, belediyelere aktarılması gereken aydınlatma bütçesiyle ilgili sorunları da dile getiren Aydın, "Bu konuda yasal boşluklar var. Belediyelere ödenmesi gereken ücretler konusunda net bir düzenleme bulunmuyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" dedi.