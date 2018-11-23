UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na değinerek, söz konusu yasanın 23 yıldır ellenmediğini ifade etti.

İstihdamlar konusunda bile 28 tane belediyenin hiçbirinin kontrol edilemeyeceğini vurgulayan Amcaoğlu, 28 belediyenin 19’unun Ocak ayında Maliye’nin kapısına dayanacağını savundu.

İnsanların artık belediyelerin boyunduruğundan kurtarılması gerektiğine işaret eden Amcaoğlu, bakanlığın kırsal kesim arsaları konusunda herhangi bir taslak proje çalışması olup olmadığını sordu.

Merkezi Cezaevi’ndeki fiziki koşullardan kaynaklanan sorunlara işaret eden Amcaoğlu, mahkumların insani şartlarda yaşayabilmesinin önemini vurguladı. Amcaoğlu ayrıca, yeni cezaevi inşaatının ne zaman biteceği ve projenin devamının nasıl sağlanacağı konularında da açıklama talep etti.

Amcaoğlu, muhtarların aldığı ücretler konusunda da düzenlemeler yapılmasını istedi.