Amcaoğlu: Belediyelere devlet katkısı düşünülenin gerisinde kaldı

Gönyeli –Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Siyasetin Eşiği Yerel Yönetimler programının konuğu oldu.

Şen Candaş Ulusoy’un sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, belediyeciliği, belediye reformları ve Gönyeli – Alayköy Belediyesi’nde yaşanan gelişmeleri aktardı.

Belediyeler Reformu ile özellikle kırsal belediyecilikte ciddi yol kat edildiğini dile getiren Amcaoğlu, “Birçok belediye başkanının belediye reformundan sonra ‘belediye başkanı olduğumuzu şimdi anladık‘ ifadeleri var. Bu reform sadece 28 belediye sayısının 18’e inmesi değil. Birçok sıkıntıya da çözüm bulacak şekilde 27 yıl sonra belediyeler yasası da güncellendi. Belediyelerin yaşadığı sıkıntılara çözüm getirilirken mali anlamda daha da güçlenmeleri sağlandı” dedi.

Belediyelerin yatırım yapar pozisyona geldiğini ancak bu yıl devlet katkısında beklenilen artış olmadığını da ekleyen Amcaoğlu, “Bu durum bizi sıkıntıya sokacak gibi görünüyor” dedi ve cari giderlerin de yüksek olduğuna belediyelerin sadece su veren çöp toplayan rutin hizmet yapan değil sosyal belediyecilik yaptığına dikkat çekti. Amcaoğlu, “ Devlet katkısında düşülenin ve planlanın gerisinde kaldı bizleri ciddi şekilde zorlayacak” ifadelerini kullandı.

Her anlamda şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini kaydeden Amcaoğlu, “Şeffaf bir şekilde yürüyoruz. Veremeyeceğimiz bir hesabımız yok en büyük zenginliğimiz de budur. Belediyenin her kuruşunu hesaplıyor harcamaları en altta tutmaya çalışıyoruz halkımızdan aldığımız geri dönüşler de bizleri mutlu ediyor. Ama bu başarı benim değil esas kahramanlar belediye çalışanlarıdır” dedi.

Belediyelerde en büyük sorunun alt yapı ve kanalizasyon sorun olduğunu dile getiren Amcaoğlu, “Alayköy’de kanalizasyon yok. Bugüne kadar herhangi bir çalışmada olmadı. Alayköy’ün öncelikle master plana ihtiyacı var. Gönyeli’deki alt yapı sisteminde ise ciddi sıkıntılar var. Sistem bu nüfusu kaldırmıyor. Her gün bir yerden kanalizasyon taşıyor. Dönemin imkanları ile değil geleceği de düşünerek hareket etmemiz gerekir. Kentin bizden sonrasını planladık ve yakın zamanda çalışmalarımız da başlayacak. Benden sonra gelecek başkana bir master planı bırakmak istiyorum ki plan yapmakla zaman ve bütçesini harcamasın” diye konuştu.

Amcaoğlu, “Kıb- Tek’in Belediyeler Yasası’na göre her faturadan belediyelere hizmet resmi vermesi gerekir fakat hiçbir belediye tek bir TL almadı. Mahalle parkta anayollarda yanmayan lambalarda herkes biz sorumlu biliyor. Burada ciddi bir yetik karmaşası var” ifadelerine de yer verdi.