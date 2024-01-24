Amcaoğlu: Gönyeli Polis Karakolu artık vatandaşlarımızın asayişi için hazır

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Polis Karakolu’nun hizmete girmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ülkenin en hızlı ve gelişen bölgelerinden olan Gönyeli’nin karakol ihtiyacının karşılanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Amcaoğlu, belediye olarak halkın asayiş ve huzurunu sağlamanın öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak yetkileri dahilinde asayiş tedbirlerini arttırmaya devam ettiklerini anlatan Amcaoğlu, “Gücümüzün yeterli olmadığı noktalarda da devletin kolluk kuvvetleri ile işbirliğini geliştirmenin yollarını arıyoruz. Bu çabalardan biri daha sonuç verdi” dedi.

“Yeni karakol binamız kentimiz için hayırlı olsun”

Yıllardır Gönyeli sınırları içerisinde özlemi duyulan ve mücadelesi verilen polis karakolunun bugün hizmete girdiğinin altını çizen Hüseyin Amcaoğlu şöyle devam etti; “Gönyeli Polis Karakolu artık vatandaşlarımızın asayişi için hazır.

Karakol hizmetlerinin verilmesi için bizlerle her türlü işbirliği yollarını yaratan Polis Genel Müdürü Sn. Kasım Kuni ve ekibine teşekkür ederim.

Bu sürede, polisimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışan ve her türlü alt yapı hizmetini hızlı bir şekilde sağlayan belediye ekiplerimize de teşekkür ediyorum.

Gönyeli- Alayköy Belediyesi, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda tüm kesimlerle nitelikli bir işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecek. Yeni karakol binamız kentimiz için hayırlı olsun.”