Amcaoğlu: Biz Bugünü Değil Geleceği Yönetiyoruz

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) işbirliğinde önemli bir geri dönüşüm projesine imza atıldı.

“Kompost Projesi” ile organik atıklar doğal yollarla ayrıştırılacak ve toprak doğal nemine kavuşacak. Projenin lansmanı bugün Gönyeli Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Kompost Projesi”nin tanıtımına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da katıldı.

Etkinlikte ayrıca Dünya Gastronomi Nobeli Ödülü sahibi Şef Ebru Baybara Demir, proje ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Öte yandan “Kompost Projesi”nin ikinci bacağı olan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde Artisan Gönyeli SAM Mutfağı’nın açılışı da yapıldı.