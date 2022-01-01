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Amcaoğlu: Bu acı habere inanmak istemiyorum

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, dağcılık sporcusu Birkan Uzun’un ölüm haberine hala inanmak istemediklerini söyledi.

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01/01/2022

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Amcaoğlu: Bu acı habere inanmak istemiyorum

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ABD’de geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Birkan Uzun’la ilgili olarak yayınladığı başsağlığı mesajında, “Daha bir kaç gün önce, hepimizi gururlandıran, zirvelere diktiği bayrağımızla devletimizi onurlandıran bir gencimizin ölüm haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım, bu acı habere inanmak istemiyorum” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “Bu acı, çok büyük bir acı. Kabul etmek çok zor. Birkan’a Allah’tan rahmet; babası, mesai arkadaşımız Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun başta olmak üzere, tüm aileye başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

01/01/2022 20:49
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TAGS: olgun amcaoğlu
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