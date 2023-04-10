Amcaoğlu: Bu ülkeyi 2030’da yeşil enerjiye kavuşturacağız

Meclis Genel Kurulu'nda Muhalefet vekillerinin konuşmalarını yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Kıb-Tek’in 5 yılda yaklaşık 25 milyarlık bütçe büyüklüğüne sahip olduğunu belirterek, bunun yüzde 5’inin personel ödemelerine ayrıldığını, geriye kalan büyük rakamda ise neden yatırımların eksik olduğunun sorgulanması gerektiğini kaydetti, bunun da mevzuatların eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Amcaoğlu, muhalefetin peşkeş söylemlerini eleştirerek, muhalefetin ilgili konularda imzaladıkları sözleşmeleri hatırlattı ve “Keçi, koyuna güldü” dedi.

458 mw’lık bahsedilen üretim için bugün bu saatte Kıb-Tek tarafından çalışan bir ünitenin olmadığını söyleyen Amcaoğlu, “suçlaya suçlaya bu hale gelindiğini” kaydetti ve Kıb-Tek’in yaşaması için ve sıkıntıların aşılması uğraştıklarını ifade etti.

Geleceğe yönelik sıkıntıların Kıb-Tek’le beraber aşılacağını söyleyen Amcaoğlu, Kıb-Tek’e yönelik çalışan-emekli sayısında bile sıkıntılar olduğuna dikkat çekti.

Amcaoğlu, bakanlığa gelen güneş enerjisi başvurularına da değinerek, ülkenin güneş açısından şanslı olduğunu ve bundan faydalanmak için enterkonnekte gibi alanlarda gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “Karşı gelseniz de, Kıb-Tek ile el ele, gönül gönüle, bu noktadaki adımlar atılacak, bu ülkeyi 2030’da yeşil enerjiye kavuşturacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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10/04/2023 21:00