Amcaoğlu: Bu yıl ekonomik olarak zor geçecek

Cumhuriyet Meclisinde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Özel Sektör Çalışanlarının Alım Gücünü Düşüren, Türkiyeli Emekçileri Düşman Gören ve Devlette Kaçak İşçi Çalıştıran UBP, DP ve YDP’nin Ekonomi Politikaları” konulu güncel konuşma yaptı.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’a cevap amacıyla yaptığı konuşmada, yıllarca kamu görevinde çalıştığından CTP’nin de 2009’a kadar üstlendiği uzun hükümet görevlerinde bütçeyi nasıl yönettiğini, verdiği bütçe açıklarından iyi bildiğini söyledi. Amcaoğlu, vergi dilimleri düzenlemesine bile karşı çıkan CTP’yi, bugünkü sorunların ana sorumlusu olarak niteledi. Amcaoğlu, “Artık biraz karnenize bakın, peygamber gibi buralara çıkıp konuşmayın.. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil” dedi.

Eleştirileri iyi bir şekilde dinlediklerini ve değer verdiklerini kaydeden Amcaoğlu, ekonomiyi ve hayat pahalılığını düzeltmek, alım gücünü korumak için çalıştıklarını ancak hayat pahalılığının dünyada da yaşandığını vurguladı.

Amcaoğlu, bu yılın ekonomik olarak zor geçeceğine de işaret ederek, hükümet olarak halkın alım gücünü korumak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

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25/10/2022 14:12