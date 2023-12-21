Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde bugün Gönyeli’de bulunan Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilen törenle anıldı.

Saat 09:00’da Gönyeli Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilen törene, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra muhtarlar, birçok sivil toplum örgütü temsilcisi, bölge okulları, güvenlik güçleri de katıldı.

Amcaoğlu: Bugünkü huzur ve güveni şehitlerimize borçluyuz

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu törende yaptığı konuşmasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitleri andıklarını ve onları unutmadıklarını belirtti.

Amcaoğlu, Kıbrıs adasında Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri yok etmek için başlattıkları saldırının bir diğer deyişle tarihe kanlı noel olarak geçen olayların 60. Yılı olduğunu vurgulayarak Kıbrıs Türk toplumunun 1963-64 olaylarında yüzlerce insanını kaybettiğini ifade eden Amcaoğlu, binlerce insanın da göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Amcaoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti, Kıbrıs Türkü özellikle 1963-74 yılları arasında tarihte benzerine az rastlanan bir direniş ve mücadele göstermiş ve bunun sonucunda 1974 yılında gerçekleştirilen Mutlu Barış Hareketi ile adaya barış ve huzurun geldiğini vurgulayarak, özellikle dünyada yaşanan çatışmalar ve yanı başımızda Gazze’de yaşanan katliamları gördükten sonra barış, huzur ve güven içerisinde yaşamanın, ana vatan Türkiye’nin garantörlüğünün ne denli değerli olduğunu daha da iyi anlıyoruz. İşte bugün barış, huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak burada en büyük pay vatan için kanını, canını veren kahraman şehitlerimizdir. Şehitlerimizi minnet ve şükranla anar, gazilerimize sağlık ve huzur dilerim dedi