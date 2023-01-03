Amcaoğlu: Bütçe, Devletin bütçesidir

Muhalefet milletvekillerinin konuşmalarından sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bütçenin, her ne kadar hükümetler hazırlasa da Devletin bütçesi olduğunu, bütün devleti ilgilendirdiğini vurguladı.

Amcaoğlu, yapılan tüm eleştiriler için teşekkür ederken, milletvekillerinden eleştiri yaparken daha saygılı olmalarını da istedi. Amcaoğlu, herkesten gelen eleştiri ve önerileri dinleyerek ve dikkate alarak adımlar attıklarını kaydetti.

Türkiye ile yapılan kıyı ticaretine değinen Amcaoğlu, TC Ticaret Bakanı ile ilgili anlaşmayı yenileyeceklerini söyledi. Amcaoğlu konuşmasında, enerji ve sanayi bölgeleri ile ilgili çalışmalara da değindi.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 128 Milyon 653 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında bugün Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri de onaylanmıştı.

Yarınki oturumda sırasıyla, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Mahkemeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınarak, oylanacak.

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03/01/2023 18:04