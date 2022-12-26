Amcaoğlu: Büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin yeni Başkanı Hüseyin Amcaoğlu seçimi kazanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Amcaoğlu, “Söylediklerimizi yerine getireceğimize olan inancımız ile ‘İmzamız Bir, Sözümüz Bir’ anlayışıyla bu yola çıktık.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Ben ve ekip arkadaşlarım, heyecanlı ve tempolu geçen seçim kampanyası süresince doğru, ilkeli ve saygı sınırları çerçevesinde bir kampanya yürütmeye özen gösterdik.

Bu süreçte seçim çalışmalarımızı yürüten, bizi destekleyen, yanımızda olan tüm dostlarımıza bize inandıkları için teşekkür ederiz.

Söylediklerimizi yerine getireceğimize olan inancımız ile "İmzamız Bir, Sözümüz Bir" anlayışıyla bu yola çıktık.

Sonuç olarak, sizlerin de takdiri ile büyük bir başarı ve güzel bir zaferle başkanlık seçimini kazandık.

Desteğinize, inancınıza, güveninize teşekkür ederim.

Yeni yönetim döneminde göreve gelen belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, her zaman vurguladığım gibi sevgi, saygı, karşılıklı anlayış içerisinde çalışarak, büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır.

Bu süreçte büyük destekçim olan eşime, kızıma ve aileme ayrıca teşekkür ederim.

Hepiniz iyi ki varsınız.”

Bu habere tepkiniz:



26/12/2022 23:04