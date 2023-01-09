Amcaoğlu DAÜ Psikoloji Bölümü Öğrencileriyle Buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ile devam etti. Fakülte amfisinde gerçekleşen etkinlikte, SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere Tavsiyelerde Bulundu

Amcaoğlu, söz konusu seminerde psikoloji mezunlarının meslekteki alternatif çalışma alanlarını sivil toplum örneği üzerinden inceledi. Seminere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Amcaoğlu, seminerde öğrencilere SOS Çocukköyü Derneği’ndeki görevinden, hayatından ve kariyer yolculuğundan bahsetti. Amcaoğlu aynı zamanda DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğrencilerine kariyerlerinde karşılaşabilecekleri zorluklarla ve bu zorlukları nasıl aşabilecekleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Seminer soru-cevap bölümünün ardından DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar tarafından Fatma Amcaoğlu’na teşekkür plaketi takdim edilmesi ile sona erdi.

2022-2023 Akademik Yılı boyunca devam edecek olan 11. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında öğrenciler, söz konusu etkinliklerde kendilerini bekleyen iş imkanları ile kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi olacak ve aynı zamanda uzmanlara meslekleriyle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakalayacaklar.

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09/01/2023 14:37