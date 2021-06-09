Amcaoğlu, Demircan ile Gökyiğit’in yakınlarına başsağlığı diledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Orhan Demircan ve Vedat Gökyiğit’in vefat haberlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, merhumların yakınlarına başsağlığı diledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, beden eğitimi öğretmeni Orhan Demircan ile Bakanlığın EK TV Sorumlusu Mehmet Gökyiğit’in babası Vedat Gökyiğit’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Amcaoğlu, “Gerek Orhan Demircan hocamız, gerekse “Polili Taksici Vedat” olarak bilinen Vedat Gökyiğit Güzelyurt’ta ikamet etmekteydi. Orhan Demircan’ın ülkemiz sporuna katkılarını asla unutmayacağız” diyerek, merhumların aileleri ve Güzelyurt halkına başsağlığı dileklerini sundu.

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09/06/2021 18:00