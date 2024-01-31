Amcaoğlu: “Devletin fiyatları regüle etmesi gereken kurumları piyasayı pahalı yapıyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün akşam Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Piyasa denetimlerinde kısıtlı imkanları geliştirmek için Maliye Bakanlığı ile çalışmaları sürdürdüklerini belirten Amcaoğlu, devletin de kurumlarına görev düştüğünü söyledi.

Özellikle fiyatları regüle etmesi gereken devlet kurumlarının pahalı ürün sattıklarını belirten Amcaoğlu, “ KOOP - SÜT 30 liraya satabileceği ürünü 38 liraya satmamalı. Önce KOOP SÜT’ün fiyatlarını düşürecek acil adımları atmak lazım. Devletin kurumlarını, fiyatları regüle edecek noktaya getirmek lazım. Yarın sabah (bu sabah)bu konuda önemli bir toplantımız olacak” dedi

“Yani devletin kurumları piyasayı pahalı mı yapıyor?” sorusuna da Amcaoğlu, “ Ne yazık ki öyle” yanıtı verdi