Amcaoğlu: “Doğru su yönetimi kritik bir öneme sahip”

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin Gönyeli-Alayköy Belediyesi katkıları ile düzenlediği 3. Uluslararası Akdeniz Ülkelerinde Su Sorunları (3rd International Conference of WPMC) ve 6. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi (6th International Conference on NRSEM) konferanslarına, 13 davetli konuşmacı ile 27 ülke ve 50 üniversiteden 300 bilim insanı katıldı. Açılış ve kapanış seremonileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen Uluslararası konferansların sonuçları, günümüzün en önemli gündemlerinden olan sürdürülebilir çevre konusunda geliştirilecek politikalara rehberlik edecek.

İki gün süren Uluslararası su ve çevre konferansların da, başta Akdeniz bölgesi olmak üzere dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde su ile ilgili sorunları ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili güncel konular ele alındı. Konferans boyunca Çin, Türkiye, İran, Polonya, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Tunus, Hindistan, Fransa, Fas, Hırvatistan, Cezayir, Nijerya, İsveç, Avusturya, Finlandiya, Etiyopya, Endonezya, Irak, Japonya, Bangladeş, Libya, ABD, İngiltere ve KKTC’den bilim insanları, konuyla ilgili çalışmalarını sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferansın açılış konuşmalarını; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kurucu Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş gerçekleştirdi. İlk olarak konferanslara başkanlığını yürüten Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş sonuç bildirgesini sundu. Bu sunumun ardından Uluslararası konferansların kapanış törenine sırası ile yanı sıra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Cumhurbaşkanının Ersin Tarar da katıldı.

Amcaoğlu: “Doğru su yönetimi kritik bir öneme sahip”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Göreve geldikleri günden itibaren temel yönetim felsefelerinin bilimin yol göstericiliğine güvenmek olduğunu vurgulayarak, biliminin ışığında hareket ettiklerinin altını çizdi. Başkan Amcaoğlu, enerjiden, atık yönetime, trafikten ulaşıma kadar pek çok alanda, teknoloji kullanımı ile verimliliği artıracak projeler geliştirmek üzere Üniversitelerle işbirliği yaptıklarını ve bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi ile de iş birliği protokolüne imza koyduklarını söyledi.

Sürdürülebilir çevre yönetiminin en önemli alanlarından birinin su yönetimi olduğunu belirten Amcaoğlu, “Günümüzde enerji konusunda yaşanan sıkıntıyı geçmişte su konusunda da yaşamıştık. Türkiye Cumhuriyeti’nin, suyu deniz altından KKTC’ye getirmesi ile yıllardır çözüm bekleyen sorunlar son buldu. Bu suyun verimli bir şekilde yönetilmesi ise bizler için önemli bir sorumluluktur” dedi. “Bölgemizde neredeyse yüzde 40 oranında bir su kaçağımız var. Suyu etkili bir şekilde yönetemiyoruz ve ciddi bir kaçak sorunu yaşıyoruz. Doğru su yönetimi kritik bir öneme sahip” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine de dikkat çeken Hüseyin Amcaoğlu, “İklim değişikliği, günümüzde karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun ciddiyetini görmeli ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Belediye olarak, bilim insanlarından oluşan İklim Değişikliği Adaptasyon Merkezi’ni kurduk ve bu çerçevede bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, ortak bir yol haritası oluşturarak, iklim değişikliği sorununun üstesinden gelme konusunda somut adımlar atmaya başladık. Amacımız, bu çabalarımızın diğer kurumlar ve topluluklar için de örnek teşkil etmesidir” dedi.

Gökçekuş: “Dünyanın her yerinden bilim insanlarını ve politikacıları bir araya getirerek, bu önemli konuyla ilgili bilimsel çözümler sunuyoruz”

Su ve enerji gibi hayati unsurları kapsayan doğal kaynakların, yaşamın sürdürülmesinde ve çevresel dengenin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığına değinen Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, bu kaynakların yönetimi ve korunmasının, toplumların ve ekosistemlerin refahı için zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Akdeniz bölgesinde su ile ilgili zorlukların giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Prof. Dr. Gökçekuş, “Çeşitli uluslararası raporlar; Akdeniz ülkelerinin su kıtlığı, kuraklık ve iklimle ilgili diğer etkilere karşı savunmasızlığını vurguladı. Bölge, kurak iklimler, artan sıcaklıklar ve nüfus artışı dahil olmak üzere suyla ilgili sorunları şiddetlendiren benzersiz bir dizi koşulla karşı karşıyadır. Bu faktörler, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırarak hem çevre hem de insan nüfusu için önemli zorluklar ortaya çıkarmaktadır” dedi.

Düzenlenen her iki konferansın da Akdeniz ülkelerinin su sorunu konusunda içinde bulunduğu endişeleri ele almak için yapılan çok önemli platformlar olduğunu belirten Prof. Dr. Gökçekuş, bu sayede hükümet ve bilim camiası arasında işbirlikçi bir yaklaşım kurulduğunu belirtti. Düzenlenen konferansların başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Gökçekuş, “Her yıl yaptığımız bu konferanslarla, dünyanın her yerinden bilim insanlarını ve politikacıları bir araya getirerek, bu önemli konuyla ilgili bilimsel çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatar: Hep birlikte çevremizi korumak için tedbir almaya çalışıyoruz

Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi’nin çevre ve doğal kaynaklar alanlarındaki çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hep birlikte çevremizi korumak için tedbir almaya çalışıyoruz. Bu güzel adayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre olarak bırakmalıyız” dedi.

Çevre ile ilgili yapılan çalışmalarda küresel çatışmalar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas olan dünyamızın geleceğidir. Bu yüzden bu konuya özen göstermeliyiz. Bireysel çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmek yerine, küresel çözümler aramalıyız” ifadelerini kullandı.

Konferansların kapanışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımın her ülkenin temelini oluşturan kilit sektörlerden biri olduğuna vurgu yaptığı kapanış konuşmasında, “Su, doğal kaynaklar ve çevre yönetimi konuları, tarımın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir” dedi.

Açılış konuşmasına “Sularımızın ve doğal çevremizin sürdürülebilirliği, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve ekolojik denge açısından kritik bir rol oynuyor” sözleri ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu dönemde, iklim değişikliği, deniz kirliliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi zorluklarla karşı karşıya olduğumuzda, sürdürülebilirlik anlayışımızı derinleştirmeli ve stratejik adımlar atmaya odaklanmalıyız” dedi.

Sözlerine, su ve su kullanımının önemine vurgu yaparak başlayan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kurucu Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, “Tarih boyunca medeniyetleri şekillendiren ve devletlerin varoluş mücadelelerinde önemli yere sahip olan su, hayatın vazgeçilmezidir” dedi.

Sürdürülebilir bir dünya için çevreye duyarlı, akıllı kentleşmenin önemine de dikkat çeken Dr. İlyas Demirci, insanlığın ve dünyanın geleceği için iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin önemine değindi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ise inşaat mühendislerinin sürdürülebilir kentler kurulmasında önemli bir sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak başladığı konuşmasında özeleştiri yaparak, inşaat mühendislerinin çevreye verilen zarar konusunda da büyük bir paya sahip olduğunu söyledi.