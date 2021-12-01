Amcaoğlu, Eğitim Şurası'na katılmak üzere Ankara’ya gidiyor

Amcaoğlu, 20. Milli Eğitim Şurası'na katılmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

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01/12/2021

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Amcaoğlu, Eğitim Şurası'na katılmak üzere Ankara’ya gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20. Milli Eğitim Şurası'na katılmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek 20. Milli Eğitim Şurası'nın açılışına katılacak.

Bakan Amcaoğlu’na Ankara’da, Müsteşar Aytunç Şirket eşlik edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, programını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

01/12/2021 12:19
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TAGS: amcaoğlu, ankara, eğitim, şura, kktc,
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