Amcaoğlu, elektrikle ilgili projeleri hep birlikte ele almak gerektiğini kaydetti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “İhalelerdeki Yolsuzluk Girişimleri” konulu güncel konuşma yaptı.

Kamu İhale Yasası ile hesap verebilirlik, şeffaflık, kamu kaynaklarının verimli kullanımı gibi unsurların amaçlandığını kaydeden Şahiner, yazılan ihale şartnamesinin ihaleye katılan herkes için olduğunu ve ihale süreçlerinin şeffaf ilerlemesi için Rekabet Kurulu’nun var olduğunu vurguladı.

Şahiner, hükümet yetkililerinin Kamu İhale Yasası’nı ve Rekabet Kurulu’nu “düşman” olarak görmemesi gerektiğini kaydederek, “İhalesiz yapılan her bir iş üzerimizde kara bir leke olarak durmaktadır” dedi.

Kıb-Tek’in zarara uğratıldığını dile getiren Şahiner, Sayıştay’ı Kıb-Tek hakkındaki raporunu Meclis’e sevk etmeye çağırdı.

Elektrik tarifelerine zam yapılmaması için maliyetin faturalara yansıtılmadığını dile getiren Şahiner, bu farkın nereden karşılanacağını sordu.

T&T şirketi hakkında çeşitli iddialar olduğunu, oluşacak zararın 40 milyon Euro’ya kadar çıkabileceğinin söylendiğini kaydeden Şahali, bu konunun kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Girne Antik Liman ihalesi konusuna da değinen Şahali, doğrudan alım konusundaki yasal düzenlemelere işaret ederek, bunlara aykırı davranılmaması gerektiğini söyledi.

AKSA ile yapılacak sözleşmeyle Kıbrıs Türk halkının sırtına 1 milyar dolara yakın ekstra bir mali külfet getirileceğini dile getiren Şahali, bunun yerine Kıb-Tek’e gerekli makinelerin alınabileceğini dile getirdi.

Amcaoğlu, "14 sene evvel Sayın Ferdi Sabit Soyer ve Sayın Ahmet Uzun AKSA’yla bu sözleşmeyi imzalarken aklıselim davranmadılar mı?"

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “14 sene evvel Sayın Ferdi Sabit Soyer ve Sayın Ahmet Uzun AKSA’yla bu sözleşmeyi imzalarken aklıselim davranmadılar mı?” diye sordu.

AKSA’ya ödenmesi gereken ve ödenmeyen tutarlar olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Geçmişte yapılanlar belki yanlış belki eksikti ama yapıldı” dedi.

Enerji yasalarını geçirmek, enerji strateji eylem planları hazırlanması gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, CTP’nin de dahil olduğu önceki hükümet dönemlerde gerekli yatırımların yapılmadığını ifade etti.

Kablo ile elektrik projesine işaret eden Amcaoğlu, elektrikle ilgili projeleri hep birlikte ele almak gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin konuyla ilgili ilk icraatının ne olacağını sorması üzerine Amcaoğlu, konuşmasının başında enerji strateji eylem planından bahsettiğini anımsattı, yapılacakların bunun sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Artık “benim vizyonum budur” diyerek hareket etmenin doğru olmadığını dile getiren Amcaoğlu, bu nedenle bilir kişilerle enerji strateji eylem planı hazırlamanın önemli olduğunu anlattı.

CTP Milletvekili Şahali yeniden söz alarak, “AKSA’yı UBP-TKP hükümeti getirdi” demediğini söyledi. Eğer bir strateji planı ve kurul kurulması söz konusuysa o zaman enerji için hazırlanan yasa tasarısının da geri çekilmesi gerektiğini söyleyen Şahali, bu konuda rüşvet iddiaları bulunduğunu kaydetti.

-Rogers: “Neden bir kalp uzmanının, dahiliye uzmanının, fizyoterapistin belirli aralıklarla Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde hizmet vermesini sağlayamayız? Bu çok mu zor?”

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Sağlıktaki Sorunlar ve Yaşlı Hakları” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers sağlık ocaklarının güçlendirilmesinin hastanelerin üzerindeki yükü azaltacağı, kırsala daha iyi sağlık hizmeti gitmesini sağlayacağını uzun süredir konuştukları halde bir türlü gerekli adımların atılmadığını dile getirdi.

Girne’yi örnek veren Rogers, Girne’de bir nüfus patlaması olduğunu Girne Akçiçek Hastanesi’nin oradaki nüfusa hizmet verecek kapasitesi olmadığını dile getirdi, Girne’nin çevresindeki sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Neden bir kalp uzmanının, dahiliye uzmanının, fizyoterapistin belirli aralıklarla Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde hizmet vermesini sağlayamayız? Bu çok mu zor?” diyen Rogers, bu örneklerin çoğaltılabileceğini söyledi.

Erken tanı için bir mobil hizmet aracı oluşturulmasının yıllardır konuşulduğunu ama bir türlü hayata geçirilmediğini belirten Rogers, aşı merkezleri ve aşı kayıtları konusunda da sorunlar olduğunu anlattı.

İlacını almak için giden MS hastalarına, doktora gidip kaydı açtırması gerektiğinin söylendiğini dile getiren Rogers, hayatı kolaylaştırılması gerekirken hastaların işinin zorlaştırıldığını belirtti.

Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, özel ihtiyaçlı çocukların gereksinimlerine de işaret eden Rogers, ülkede özel eğitim merkezlerinin 4 yaş ve üzerine destek verdiğini anımsattı.

Erken tanı ve erken desteğin bu tip konularda yarattığı farka dikkat çeken Rogers, özel gereksinimli çocukların doğduğu günden itibaren takibi ve eğitiminin yapılması için destek mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Rogers, nadir hastalıkların kaydının yapılması için bir veri toplama sistemi kurulması gerektiğini de belirtti.

Yaşlı bakım evleriyle ilgili sıkıntıya işaret eden Rogers, kronik hastaların bakımı için de gereken adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Besim: Meclis açılması gereken saatte açılmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Krizi Fırsata Çevirelim” başlıklı konuşma yaptı.

Besim, Meclis’in açılması gereken saatte açılmadığını, denetleme günü kendilerine cevap verecek birini bulamadıklarını dile getirdi.

Depremin farklı bir yaşam tarzı edinmek için bir fırsat olarak ele alınabileceğini söyleyen Besim, sağlıktaki altyapı sorununa işaret etti.

KTMMOB’nin yapı stoğu hakkındaki raporlarına işaret eden Besim, rapora göre hastane ve okulların durumuna değindi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yerleşkesine iyi bakılmadığını ve yama şeklinde çok fazla yük eklendiğini söyleyen Besim, eğer ülkede yeniden bir yapılanmaya gidilmeliyse bunu fırsata çevirmek, Girne ve Güzelyurt hastanelerini hızla bitirmek zorunda olunduğunu kaydetti.

Besim, konu hakkında mutlaka bir birim oluşturmak gerektiğini vurgulayarak bunun sadece Sağlık Bakanlığınca yürütülemeyeceğini dile getirdi; devletin tüm birimleri, ilgili meslek odaları ve teknik uzman ekiplerin de sürece katılması gerektiğini belirtti.

Sağlık altyapısının yeniden şekillenmesi gerektiğini, bunun ciddi çalışma ve programlar istediğini dile getiren Filiz Besim, bunun bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamuda diş hekimliği hizmetlerinin ciddi şekilde geriye gittiğini belirten Besim, sorunlara işaret etti.

Akpınar, Amerika’daki yaşanan bankacılık krizine işaret etti

Meclis'te daha sonra Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Dünya Ekonomisindeki Panik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” konulu güncel konuşma yaptı.

Amerika’daki yaşanan bankacılık krizine işaret eden Akpınar, bu krizin an itibariyle Avrupa’ya sıçradığını kaydetti.

“Bu bizi ilgilendirmiyor” denemeyeceğini söyleyen Akpınar, içinde bulunulan durumu Çin’de başlayan Covid-19 pandemisinin ekonomide yarattığı etkiye işaret ederek açıkladı.

Amerikan Merkez Bankası'nın batan bankalar için dolar bastığını, bunun dolar dışındaki para birimlerini de etkileyeceğini söyleyen Akpınar, bunun KKTC’ye etkisinin ne olacağının ileriki günlerde görüleceğini belirtti.

Resesyon döneminde bankaların ileri derece kâr odaklı hareketinin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Akpınar, hükümete acil tedbir çağrısı yaptı.

Akpınar, ülkede dövize endeksli risklere çok açık bir ekonomik yapı bulunduğunu anımsatarak, hükümete seferberlik çağrısında bulundu.

Önümüzdeki günlerde sürecek olan ve döviz dalgalanmalarını tetiklemeye gebe gelişmelerin halkı ve kurumları olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Akpınar, yeni finansal araçlara erişimin açılması gerektiğini dile getirdi.

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21/03/2023 16:07