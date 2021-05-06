Amcaoğlu: Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sağlık üst komitesinin önerileri doğrultusunda karar alındığını, açma kapama kararını kendilerinin vermediğini herkesin bildiğini söyledi.

Finansal açıdan yaptıklarını sıralayan ve hizmete koymak için adım atılan okulları ve ön görülen projeleri sıralayan Amcaoğlu, devlet özel eşitsizliğini ortadan kaldırmak için, internet ve tablet gibi olanaklar sağladıklarını anlattı.

Amcaoğlu, geçen hafta başlanan uluslararası sınavlara katılım ve bayram sonrası, 6-11. sınıflarının eksik sınavlarının tamamlanarak yılı bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, bakanlığın elindeki imkanların çok üzerinde adım attığını ve ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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06/05/2021 14:35