Amcaoğlu, Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu’nu anlattı

Haber Kıbrıs-Özel

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de canlı yayında oluşturulacak Enerji Dairesi, Enerji Üst Kurulu ve yasal mevzuatlar hakkında konuştu.

Olgun Amcaoğlu, enerjinin devlet politikası olması ve uzmanlar tarafından planlanması gerektiğini belirterek, ülkede enerji dairesi, enerji üst kurulu ve mevzuatların olmamasından dolayı adım atılamadığını söyledi.

Amcaoğlu, 9 kişiden oluşacak enerji üst kurulunun oluşturulup, Kıbtek’in 2 yasasının güncellenmesi gerektiğini savunarak, “ Protokollerde yer almasına rağmen, 6 yıldır enerji dairesi kurulamadı. Çalışmaları tamamladık hukuk görüşleri alındı. Meclis komitelerine sevk edildi. Enerji üst kurulunun yasa tasarısı ve enerji verimlilik yasaları meclise gönderilecek. Komitelerde görüşülüp yasallaşması sağlanacak” dedi.

Enerjiyi uzmanların çıkarılacak yasalara göre yönetmesi gerektiğini anlatan Amcaoğlu, “9 kişiden oluşacak enerji üst kurulu, kısa orta uzun vade program yapacak. İhaleye çıkacak, enerjinin alt yapısı hazırlanacak. Hangi yatırımların yapılacağı ve kullanılacak yakıt belirlenecek” ifadelerini kullandı .

Temiz enerjinin önünü açmak için enerjide dairesi, üst kurulu ve yasasıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Amcaoğlu, “Elektrik ve akaryakıt zamlarından dolayı birbirimizi suçlamaktan vazgeçmeliyiz” diye konuştu.

Her yıl imzalanan protokollerde elektrik kurumu ile ilgili maddelerin yer aldığını ve yer almaması için üzerimize düşen görevin yapılması gerektiğini savunan Amcaoğlu, "Elektrik Kurumunda, üretim iletim ve dağıtım ayrılmalı. Görev tanımı ve iş bölümleri yapılmalı. Yetki karmaşalarından dolayı sonuç alınamıyor. Tartışmalara son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Alt yapıda plan ve program olmadığı için son 4 yıldır altyapıya yatırım yapılmadığını aktaran Amcaoğlu, "Elektrik kurumuna yatırım yapılsaydı 80 megavat açık olmayacaktı.Enerjide yönetim kurulları, siyasi atama yeri olmamalı, projeleri üreten uzmanlar olmalı" dedi.

Bu habere tepkiniz:



27/06/2022 10:27