Amcaoğlu: Entegre çöp yönetimi için hazırız

Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çöp ayrıştırma ve bunun geri dönüşümü için hazırlık çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Güngör Çöplüğü ile ilgili başbakanlık müsteşarı olduğu dönemlerden itibaren çalışmalar yaptığını ve sisteme hakim olduğunu anlatan Amcaoğlu, "Şimdi ayrıştırma istasyonları için hazırız. Devamında Güngör Çöp alanından tam randımanlı faydalanma için sürecin tamamlanması gerekiyor. Dünya çöpten para kazanıyor, enerji üretiyor. Biz daha fazla bu çağdaş sistemin dışında kalamayız" dedi.

Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi olarak ayrıştırma işlemleri ve toplama istasyonları için hazır olduklarının altını çizdi.