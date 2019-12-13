Amcaoğlu: Ercan konusunda mağdur olan bir tek devlettir

Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk olan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Ercan yatırımı ile ilgili konuşan Amcaoğlu, "Bu konuda mağdur olan bir tek devlettir. Bugün 2017 den beri sıkıntılar var ulaştırmada. Tahsin Ertuğruloğlu o dönem cesaretli adımlar attı. Bu noktaya gelmesinde önemli katkı yaptı. İş adamına karşı bakış açımız hiç bir zaman menfi olmadı. Devlet bu şekilde devam etmemeli. Gereği yapılmalıdır.Çünkü Ercan dünyaya açılan kapımızdır." ifadelerini kullandı.

13/12/2019 10:20