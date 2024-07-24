Amcaoğlu eşyalarını topladı, şoförlerini başka dairelerde görevlendirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık odasındaki eşyaları topladı, şoförlerini ise başka dairelere görevlendirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da, “değişim için ortaya koydukları çabaların sonuç vermediğini” belirterek istifasını sunacağını açıkladı.

Amcaoğlu, dün kurultaya yönelik aday olmaması yönünde baskılara maruz kaldığı şeklinde gündeme gelmişti. Bu sabahtan itibaren bakanlıkta oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Bakanlık “enerji” alanında yetkili olsa da, Kıb- Tek başbakanlığa bağlı. Bu durum uzun süredir başbakanla, bakan Amcaoğlu arasında ayrı bir tartışma konusuydu. Amcaoğlu’nun tüm çabasına rağmen, kurum bakanlığa bağlanmamıştı.