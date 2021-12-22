Amcaoğlu: GCE – A Level sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere gidilebilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’deki lise ve dengi okullarda öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, GCE – A Level sonuçları ile Türkiye üniversitelerine girmeye devam edebileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) Türkiye üniversitelerinin artık GCE-A-Level sonuçlarına göre öğrenci almayacağını açıkladığı kararında 2022 yılı için değişiklik yaptığını belirtti.

Bakan Amcaoğlu açıklamasında, “Girişimlerimiz sonuç vermiştir. Bu yıl liselerimizde son sınıf öğrencisi olanlar 2022 yılında GCE – A Level sonuçlarına göre de Türkiye’deki üniversitelere girebilecektir. 2023 yılı ve sonrası için de bu uygulamanın devam etmesi yönünde YÖK ile çalışmalarımız sürmektedir” ifadelerini kullandı.

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22/12/2021 18:52