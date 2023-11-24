Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy'deki bölge okullarını ziyaret etti, öğretmenleri kutladı

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Gönyeli ve Alayköy bölgesinde bulunan tüm okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, okul ziyaretlerinde hem öğretmenlerle sohbet etti, hem de sorun ve ihtiyaçları noktasında öğretmenleri dinledi.

Amcaoğlu, göreve geldiği günden itibaren eğitime yaptıkları katkıların artarak devam edeceğini ifade ederek, yapılan ek bütçe ile 2023 yılında eğitime yasal zorunluluktan daha fazla yatırım yaptıklarını belirtti.

Amcaoğlu, geleceğin mimarı öğretmenlerin çocuklara daha iyi ve kaliteli ortamda eğitim verebilmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarken öğrencilerle de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Amcaoğlu öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini de iletti.