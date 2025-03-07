Amcaoğlu: Gönyeli-Alayköy’e yatırım ve geliştirmelerimiz sürecek

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi programına konuk oldu.

Başkan Amcaoğlu, belediyelerin birleşme süreci, yapılan yatırımlar ve gelecek projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, göreve gelmelerinin ardından hayata geçirdikleri proje ve geliştirmelerle Gönyeli Alayköy’ün vatandaşlara kaliteli bir yaşam sunduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, halihazırda devam eden bir çok proje olduğuna da dikkat çekerek, Gönyeli-Alayköy halkına layık olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“BELEDİYELERİN BİRLEŞMESİNDE BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞANDI, ANCAK BU SÜREÇ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETİLDİ”

Başkan Amcaoğlu, birleşen belediyelerin büyük zorluklar yaşadığını, ancak bu sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini belirtti.

Belediyelerin entegrasyonu kapsamında personel düzenlemeleri, bilgi işlem sistemlerinin birleşmesi ve bütçe planlamaları gibi konuların yoğun mesai gerektirdiğini ifade eden Amcaoğlu, “Mali disiplini sağlayarak, kayıp-kaçakları en aza indirdik ve 2023’te bütçede %96 gerçekleşme sağlarken, 2024 ise önemli kazanımlarla geçen bir yıl oldu” dedi.

“TÜRKİYE’NİN 10 MİLYON TL’LİK DESTEĞİ VE ÖZ KAYNAĞIMIZLA 2.6 KM’LİK GÜNEY ANA TAŞIYICI HATTI TAMAMLADIK”

Başkan Amcaoğlu, nüfus artışına bağlı olarak alt ve üst yapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirtti. “Özellikle kanalizasyon altyapısında büyük eksiklikler vardı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 milyon TL’lik desteği ve kendi özkaynağımızla 2.6 km’lik güney ana taşıyıcı hattı tamamladık. Avrupa Birliği’nden aldığımız fonlarla Kuzey Ana Taşıyıcı Hat projesini de hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Alayköy’de kanalizasyon altyapısının bulunmadığını dile getiren Amcaoğlu, “Avrupa Birliği ile iş birliği yaparak hem Alayköy’ün sıfırdan bir kanalizasyon planı hazırlanmasını hem de Gönyeli-Yenikent bölgesinde mevcut planın güncellenmesini sağladık” dedi.

“GÖNYELİ ÇEMBERİ KUZEY ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA RAHATLAYACAK”

Gönyeli Çemberi’nin trafik yoğunluğu hakkında da konuşan Amcaoğlu, “Kuzey Çevre Yolu tamamlandığında çemberde büyük bir rahatlama olacak. Ayrıca Lefkoşa-Girne yolunda yapılan yonca kavşak çalışmaları da trafik akışına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Trafik güvenliği için de belediye olarak aydınlatma projelerine ağırlık verdiklerini belirten Amcaoğlu, “Karayolları ve Kıb-Tek ile iş birliği yaparak Lefkoşa-Güzelyurt anayolundaki aydınlatma sorununu çözdük” dedi.

“GÖNYELİ’DE YENİ BİR İLKOKUL PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Gönyeli ve Alayköy’deki eğitim yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Amcaoğlu, “Alayköy İlkokulu’na yeni derslikler kazandırdık, oyun alanlarını yeniledik. Gönyeli’de yeni bir ilkokul projesi için çalışmalar sürüyor” dedi. Ayrıca Alayköy’de köy kadın kursu, muhtarlık binası ve sağlık merkezi inşa edilmesi için projelerin hazırlandığını belirtti.

“PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KENDİ ÜRETİMİMİZİ YAPMAYA BAŞLADIK”

Başkan Amcaoğlu, park ve spor tesislerine yapılan yatırımlara da değinerek, “Fidanlık projemizi hayata geçirerek peyzaj düzenlemelerinde kendi üretimimizi yapmaya başladık. Ayrıca Gönyeli’de sentetik antrenman sahası tamamlandı, Alayköy’de yıllardır atıl durumda olan futbol sahasını yeniliyoruz” ifadelerini kullandı.

ALAYKÖY’DE ARAÇLI GEÇİŞ KONUSUNDA GELİŞMELER OLURSA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluklar konusunda da görüşlerini ileten Başkan Amcaoğlu, Alayköy’de araçlı geçiş kapısı açılması yönünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüklerini ve bölgenin bu konuda uygun bir nokta olduğunu vurguladı. “Bu konuda gelişmeler olursa, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Son olarak belediyenin tüm projelerde planlı hareket ettiğini belirten Amcaoğlu, “Bizden sonraki döneme en az eksikle bir şehir bırakmak istiyoruz” dedi.