Amcaoğlu: Gönyeli- Alayköy’ün her noktasına ulaşacağız

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16/01/2024

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Amcaoğlu: Gönyeli- Alayköy’ün her noktasına ulaşacağız

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yeni bir adım attıklarını ve toplam alanı 3 bin metrekareye yakın bir parkın müjdesini verdi.

Amcaoğlu, Yenikent - Damla Sokak’ta yer alan ve bölgeye çağdaş bir doku kazandıracağını vurguladı.

Açıklama şu şekilde;

Kentimizde, her yaştan insanın mutlu ve huzurlu olması öncelikli görevimiz.

Her yeni yaşam alanı, çağdaş ve örnek bir kent Gönyeli için bir simge demektir.

Şimdi, yeni bir adım daha atıyoruz. Gönyeli, planlı bir şekilde büyümeye devam ederken, ailelerimiz için önemli bir adım atıyoruz. Hedefimiz, adım adım Gönyeli/ Alayköy’ün her noktasına ulaşmak, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek.

Bu duygularla, Yenikent - Damla Sokak’ta yer alan ve bölgeye çağdaş bir doku kazandıracak, toplam alanı 3 bin metrekareye yakın bir parkın müjdesini vermek istiyorum.

16/01/2024 21:19
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TAGS: Amcaoğlu: Gönyeli- Alayköy’ün her noktasına ulaşacağız
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