Amcaoğlu: Halk için projeler hayata geçmeli

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programında ödemelerle ilgili soruyu yanıtladı.

Ek mesai ödemelerinin Aralık ayının 10’unda ödeneceğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, 16 Aralık’ta 15’te bir ödenen işçilerin maaşlarının ödeneceğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 13’üncü maaşların ödeme tarihi ile ilgili soru üzerine “Kısmetse 23’ünde de 13’üncü maaşlar ödenecek” dedi.

Amcaoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bu ayın 10’unda ek mesai ödeneklerinin tam ödenmesi ile alakalı özellikle Sağlık Bakanlığında yaşan gecikmelerden dolayı olmaması ile ilgili yetkililerle görüştük. Ayın 10’unda ek mesai ödenekleri ödenecek. 16’sında 15’ci işçilerimizin maaşları ödenecek. 23’ünde de kısmetse allahın izniyle 13’üncü maaşlar ödenecek. Sorun buysa sorun maaşlar değil sorun yatırım. Sağlıkta, eğitimde, alt yapıdaki olan ihtiyaçların daha hızlı şekilde giderilmesi. Sadece maaş ve cari harcamalar değil onların yanında da yatırımlara hassasiyetle yaklaşmak olacaktır”

“ÜMİDİMİZ 97 MİLYON TL’LİK KISMIN BU AY İÇERİSİNDE GELMESİDİR”

“3 yıllık protokolün ne zaman imzalanacağı ile ilgili tarih şuan henüz netleşmedi. Bu konu komitede de soruldu. Evet imzalanmadı dedim. Hazır mı? Hazır. Tabi ki arzum; Genel Kurul’dan önce 3 yıllık protokollerin TC yetkilileri ile sayın başbakanımız tarafından imzalanması. Sektörel dağılımını daha sonra yapılabilmesi noktasında adımların atılması. Hiçbir zaman geç değildir. Yani birilerine geçen daha ekonomik protokolü imzalamamakla itam etmiş olabiliriz. Ama amacımız o değildir. Amacımız Ekonomik ve Mali İşbirliği protokollerinin önemine dikkat çekmektir. Yoksa sadece eleştirmekle alakalı değildir gailemiz. 1 Milyar 270 Milyon TL’lik gelecek olan kaynak bütçeye derz edilirken 2019 bütçesi geçirilirken gelen rakam bizim uğraşlarımız sonucu 750 Milyon TL. 750 Milyonun da 653 Milyonu geldi şuanda. Geri kalan 97 Milyon TL’lik kısım bizim ümidimiz kısacası Aralık ayı içerisinde gelmesidir. Hem Savunma başlığı altından hem de reel sektöre turizmin ihtiyacı olan noktalarda aktarma yapılması önemle bir ihtiyaç olarak ortada duruyor.”

“BELEDİYELERİ BANKA FAİZLERİ, KONSOLİDE FAİZLERİ ALTINDA EZDİRMEYECEĞİZ”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu şöyle devam etti: “Biz çalışıyoruz. Hem Ekonomik protokollerin hayata geçmesi için hem de içerde Belediyelerin borçlarının yapılanması, hem de Amerikan Üniversitesinin hastanesinin durumu gibi konularda adım atmaya çalışıyoruz. Özellikle belediyelerin borçlarının yapılanması ile ilgili Cuma günü Belediyeler Birliği Başkanı ile mutabakata varıldı. Bütün belediye başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Biz dedik ki! Sizleri banka faizleri altında, konsolide faizleri altında ezdirmeyelim. Özellikle vergi affı ile ilgili biriken gecikme zamlarını ve faizlerin indirimi aynı zamanda sigortada biriken gecikme zamları ve faizleri indirme noktasında mevzuatın Bakanlar Kurulu tarafından Meclis’e gönderildikten sonra hayata geçirilmesi sağlayarak 1 Ocak 2020 itibari ile şuanda bizim anlaştığımız şekilde taksitlendirilerek devletten alacakları katkılardan kesilmek kaydı ile bu borçları herhangi bir faize maruz kalmadan ödenebilmesine olanak sağlamaktır. Başardık. Bu konuda bütün belediye başkanlarımızla anlaşmaya vardık. Aklın yolu birdir diyerek tümünün de o mutabakata bu hafta içerisinde imza atmasıyla kısmetse 1 Ocak 2020’den önce ilk taksiti Ocak ayında kesilecek. Normalde 10 yıl içerisinde birçok belediyenin borcunun bitebileceğini hesapladık. Tabi ki o günkü belediyelerin ilk 3 yıllık ödeme süresinden sonra görev süreleri tamamlanmadan yine belediye başkanları ile oturup yeniden bir gözden geçirme diye protokolde madde koyduk. Burada önemli olan yerel yönetimlerin bir sıkıntı yaşamadan hezeyandan kurtulmasını sağlamaktır. Gecikme zamları ve faizler noktasındaki yasal mevzuatlarla bunların ödenebilmesi ile alakalı %80’lere varan muafiyetler gecikme zamları ve cezalarda ana parada değil, sağlanması koşulu ile ödenmesi, taksitlenmesi. Bu ayın içerisinde imzalar atılacak kesinlikle bitmek zorundadır ki 1 Ocak 2020 itibarıyla yasa gereği bu borçlar yapılandırılsın. Şuan itibarıyla sıkıntı ortadan kalkmıştır.”

“HALK İÇİN PROJELER HAYATA GEÇMELİ”

“Bizim her yaptığımız doğru, tamam diye birşey olamaz. Elbette ki etten kemikten birer insan olarak hatalarımız, eksiklerimiz olacak. Ama niyetimiz Meclis’teki 50 tane arkadaşımız gibi benden sonraki 49 tane arkadaşım gibi halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek projelerin hayata geçmesidir.”

“BÜTÇE YASALARI MALİYE’NİN EVLADI”

“Maliye Bakanlığı’nın bütçe yasaları evladı gibidir. Bütün milletvekili arkadaşlarıma ben diyorum ki lütfen komitelere katılın. Komiteler bir okul niteliğindedir. Kaldı ki! ben bir bakan olarak bütçe komitesinde muhataplarıma saygı babında en azından bulunmak gerektiği kanaatindeyim.”

02/12/2019 22:40